Man (35) krijgt 6 jaar cel voor verkrachten hoogbejaarde vrouw

Anthony S. belaagde de 98-jarige vrouw in mei vorig jaar in het verzorgingshuis in Lelystad waar zij woonde en heeft haar meerdere malen verkracht. De vrouw was niet in staat zich te verzetten. Ze liep letsel op tijdens de urenlange aanval, onder meer omdat S. op haar pacemaker had geslagen.

S. heeft een strafblad in het buitenland, onder meer voor huiselijk geweld. Deskundigen hebben psychische stoornissen bij hem vastgesteld, maar hij wordt voor zijn handelen toerekeningsvatbaar geacht.