We moeten nog tien jaar lijden op de A4

De verbreding van één van onze belangrijkste verkeersaders die Amsterdam met Den Haag verbindt, start in 2026 en is pas in 2030 afgerond.

„Dat betekent dus nog tien jaar bumper aan bumper rijden en geen zicht op verbetering. Sterker nog, het wordt alleen maar erger. Tot 2023 neemt de congestie met 23% toe en alleen al in de eerste vijf weken van dit jaar zien we op de A4 een toename van 18% meer files”, constateert hoofddirecteur Frits van Bruggen van de ANWB.

„Wat ons betreft moet er dan ook veel sneller worden begonnen met de aanpak van het probleem. De urgentie is groot”, ziet ook Ernst Moeksis van Transport en Logistiek Nederland (TLN). „De ellende op de A4 kost onze sector op dit stuk asfalt alleen al 26 miljoen euro per jaar.”

