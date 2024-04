DE BILT - In De Bilt is dinsdag de eerste matige vorst van dit winterseizoen gemeten. Op het hoofdweerstation daalde de temperatuur naar -5,1 graden, meldt Weeronline. Met -6,9 graden is het dinsdagochtend het koudst in Hupsel (Achterhoek) en Maastricht.

© ANP Eerste matige vorst van dit winterseizoen gemeten.