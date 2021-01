Straatkunstenaar Frankey: ‘Ik zie het straatbeeld veranderen in coronatijd’

‘Dingen die een negatieve associatie oproepen, ombuigen tot iets positiefs.’ Dat is het doel van straatkunstenaar Frank de Ruwe oftewel Streetart Frankey. Juist in tijden van corona wil de kunstenaar zorgen voor een ‘klein tussendoortje waar mensen heel even door glimlachen.’ Als kunstenaar verwierf hij het afgelopen jaar nationale faam met een André Hazes legobeeld op de Dam. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Over Hoop’ vertelt de kunstenaar hoe het coronavirus het werk van een straatkunstenaar beïnvloedt.