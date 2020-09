Bomendief slaat toe in de Achterhoek

Simone Derksen uit Wehl toont de plek naast haar eigen kookstudio waar haar olijfboom met een waarde van tussen de 400 en 500 euro tot voor kort stond. Ⓒ DE TELEGRAAF

Zeddam - In de Achterhoek zijn de afgelopen weken zeker in vier plaatsen dure olijf- , palm- en mandarijnenbomen gestolen. De politie is een onderzoek gestart naar de plaag. „Alles bij elkaar is het voor mij een strop van 1400 euro”, laat een Italiaans restauranthouder uit Zeddam weten.