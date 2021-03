Dieven houden huis op begraafplaats: ’Het moet ’s nachts zijn gebeurd’

Premium Geld

Mensen met geldzorgen houden die vijf jaar stil: ’Dat móét korter’

Hoe vaak praten we nou met iemand over onze inkomsten, schulden en of het lukt om rond te komen? Veel Nederlanders hebben zo’n gesprek nooit, en vragen daardoor ook veel te laat hulp als het misgaat. De Rabobank en het Nibud komen met een initiatief om daar verandering in te brengen.