Noord-Koreanen moeten portretten Kim Jong-un ’met hoogste prioriteit’ beschermen tegen tropische storm

Hoofdstad Pyongyang werd in de hoogste staat van paraatheid gebracht nadat overstromingen door zware regenval ertoe hadden geleid dat duizenden mensen uit het zuiden van Noord-Korea geëvacueerd moesten worden. Om die reden hebben ambtenaren de opdracht gekregen om noodmaatregelen te nemen om fabrieken en gewassen tegen de storm te beschermen.

Nog belangrijker dan fabrieken en gewassen zijn echter portretten van Kim Jong-un, zijn vader Kim Jong-il en grootvader Kim Il-sung. De Kim-dynastie, die het stalinistische land sinds 1948 leiden, wordt vereerd als halfgoden door de bevolking. Zo is Kim Il-sung, ondanks dat hij sinds 1994 overleden is, officieel nog steeds de president van Noord-Korea.

Noord-Koreanen moeten van de regering de veiligheid van de vele portretten waarborgen. Ook standbeelden, mozaïeken, muurschilderingen en andere monumenten dienen met de hoogste prioriteit te worden beschermd.

Azië geteisterd door storm Khanun

Storm Khanun teisterde eerder al Japan en kwam donderdag aan land op het Koreaanse schiereiland. Stroomuitval en annuleringen van vluchten kwamen al voor in Zuid-Korea, waarna de storm plotseling verzwakte en Noord-Korea binnendrong. In het zuidelijke buurland, waar maar liefst een halve meter regen is gevallen aan de kust, is inmiddels een landelijke waarschuwing voor storm Khanun opgeheven.