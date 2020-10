Vrouw die kind uit buik slachtoffer sneed krijgt dodelijke injectie

Lisa Montgomery werd in 2007 veroordeeld voor de gruwelijke misdaad, maar de rechtbank heeft nu een datum vastgelegd waarop de Amerikaanse de dodelijke injectie zal krijgen.

Zaak

Montgomery vertelde in 2004 aan familie en vrienden dat zij zwanger was. Rond die periode legde ze contact met Bobbie Jo Stinnett, een hoogzwangere vrouw die honden verkocht. Ze raakten aan de praat en maakten op 16 december 2004 een afspraak voor de verkoop van een van de dieren. Op de dag van de afspraak wurgde Montgomery de zwangere vrouw, sneed het kindje uit haar buik en probeerde haar familie vervolgens wijs te maken dat het haar eigen baby was.

Het verhaal bleek nog ongeloofwaardiger toen duidelijk werd dat Montgomery na haar vierde zwangerschap zich had laten steriliseren.

Wonder boven wonder overleefde de baby de gruwelijke aanval. Het kind groeide uiteindelijk op bij haar vader en is inmiddels 16 jaar oud.