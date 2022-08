Hoop op atoomakkoord met Iran na reactie VS op EU-voorstel

President Joe Biden is vastbesloten een overeenkomst te bereiken om te voorkomen dat Iran kernwapens kan gaan maken, zei de woordvoerder van Bidens Nationale Veiligheidsraad. „We zijn nu dichterbij dan we een paar weken geleden waren, omdat Iran de beslissing heeft genomen concessies te doen, dus dat is een positieve stap voorwaarts. Maar we zijn er nog niet.”

Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat er na een „gedetailleerde beoordeling” een reactie volgt op het antwoord van Washington. Teheran heeft onder meer zijn eis laten vallen dat de VS de Iraanse Revolutionaire Garde van de lijst van terroristische organisaties halen. EU-buitenlandchef Josep Borrell noemde de Iraanse reactie op het voorstel onlangs „redelijk.”

De VS zegden de nucleaire deal vier jaar geleden onder toenmalig president Donald Trump op. Teheran voelde zich daardoor niet meer gehouden aan de afspraken en hervatte onder meer de verrijking van uranium tot veel hogere concentraties dan nodig voor het opwekken van energie in nucleaire reactoren. Maar Iran heeft veel te winnen bij verlichting van de economische sancties die de VS hebben opgelegd. „We gaan er komen, ik heb er vrij veel vertrouwen in”, zei de chef van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA), Rafael Grossi.

Israël, wat regelmatig bedreigd wordt vanuit Teheran, waarschuwt ondertussen vrijwel dagelijks dat een akkoord talrijke negatieve gevolgen zal hebben. Zo stelt premier Yair Lapid dat de deal de eigen rode lijnen van Biden overschrijdt. Lapid verwijt de onderhandelaars van zwakte en stelt dat door de deal Iraans terrorisme een boost zal krijgen. Andere Israëlische politici, waaronder oud-premiers Bennett en Netanyahu, lieten ook hun enorme ongenoegen over de aanstaande deal horen. Israël noemt de deal ’uitermate slecht’ en stelt dat zij hoe dan ook zal ingrijpen als Iran verdere stappen richting een kernbom maakt.