’Wallen ’s avonds om elf uur dicht’

„Er móét nu wat gebeuren”, zeggen bewoners Teun Hubar en Arjan Welles. Ze krijgen steun van de VVD. De grootste oppositiepartij wil dat openingstijden van cafés, peeskamers, winkels en alle andere voorzieningen in het gebied worden beperkt tot 23.00 uur ’s avonds als deze week niet gehandhaafd gaat worden.

„Het is gewoon veel te druk. Mensen houden onvoldoende afstand, naar schatting 40 procent van de bezoekers hier draagt een mondkapje. En er wordt niet actief op gehandhaafd. Ik denk ook dat dat geen doen is. Daarom is het tijd voor rigoureuze maatregelen”, stelt Wallenbewoner Wellens.

Afgelopen zondagavond bleek een auto vol Britten op de Oudezijds Voorburgwal in het water te zijn gereden. „Mijn buren zijn in het water gesprongen om de toeristen te redden. Ze waren duidelijk onder invloed”, zegt Wallenbewoner Hubar, bij wie iets ’knapte’ . Het was het zoveel voorbeeld van de ’verloedering’. „Die Engelse jongeren, die waren hier na de lockdown gelijk weer. We moeten echt af van ons imago als drugsstad.”

Hubar maakt zich zorgen om de toekomt. „De handhavers leggen weinig tot geen boetes op, willen geen escalatie. Dat begrijp ik ook nog wel, als ze geen geweldsmiddelen hebben. Om van de gastheren en -vrouwen nog maar te zwijgen. De politie is structureel onderbezet. Ik zou zeggen: sluit de Wallen met deze drukte, net zoals in parken dikwijls gebeurt. De bewoners lopen intussen letterlijk met mondkapjes op tegen toeristen zónder mondkapje. Het aantal coronabesmettingen neemt rap toe. We kunnen nu toch niet lijdzaam wachten tot er een tweede lockdown komt? Dat is in niemands belang.”

Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt dat handhavers en de politie vanwege Covid-19 in heel Amsterdam actief zijn. „We hebben niet opeens meer handhavers en agenten, dus de capaciteit wordt maximaal benut. We vragen elke dag weer heel veel van onze mannen en vrouwen op straat. De mondkapjesdraagplicht is mede op verzoek van ondernemers in drukke gebieden ingevoerd, bij wijze van experiment.”

’Zwaar benadeeld’

De stad heeft ook wekelijks overleg met ondernemers en horeca in het Wallengebied.

„Afsluiten van het gebied betekent dat de middenstand zwaar benadeeld wordt. Dat is zeer onwenselijk na de gedwongen sluiting van de horeca dit v’Wallen ’s avonds om elf uur dicht’oorjaar en de dreigende faillissementen die mogelijk volgen”, aldus de zegsman van Halsema.

De VVD pleit echter voor het inperken van de openingstijden van alle voorzieningen in het Wallengebied als de regels deze week niet worden gehandhaafd, zegt VVD-voorvrouw Marianne Poot. „Als dat niet gebeurt of geen soelaas biedt voor de drukte, dan moet er een sluitingstijd komen voor het Wallengebied van 23.00 uur. Dan kun je het gebied nog wel inlopen, maar zijn alle voorzieningen dicht.”

Duo-raadslid Daan Wijnants, ook VVD, hoopt „door de hotspots te bestrijden de 1,5 meter als vanzelfsprekend zal gaan terugkeren in de hoofden van alle Amsterdammers.”