Meerdere gewonden Vrachtwagen valt stil op spoor, wordt vol geramd door Belgische trein

Ⓒ bfr

ARDOOIE - In de West-Vlaamse gemeente Ardooie is een vrachtwagen gegrepen door een passagierstrein. In de trein zijn meerdere gewonden gevallen, meldt spoorbedrijf NMBS. Er is veel schade.