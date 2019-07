’Veel caravans onveilig de weg op’

De BOVAG hield vorige maand op enkele locaties in het midden van het land een controle onder 150 caravans en vouwwagens. Een op de drie caravans reed met banden die ouder zijn dan januari 2013. De brancheorganisatie constateert dat dit betekent dat honderdduizenden vakantiegangers met ondeugdelijk materiaal de weg op gaan richting de camping die vaak meer dan duizend kilometer verderop in Europa ligt.

,,Het is vrijwel elk jaar weer schrikken als we de staat van onderhoud controleren. Kampeerders schaffen vaak voor vele duizenden euro’s een mooie caravan of vouwwagens aan, maar aan het periodieke onderhoud wordt vaak weinig aandacht”, zegt Tom Huyskens van de BOVAG. ,,Een keer per jaar wordt de kampeerwagen uit de stalling gehaald en gaan op weg. Maar dat ze daarmee zichzelf en anderen in gevaar kunnen brengen; daar staan ze niet bij stil.”

Schrikbarend

,,Het is schrikbarend dat de kennis bij de meeste weggebruikers ontbreekt om de banden te checken en om de zes jaar te vervangen. Dan is het risico op uitgedroogd rubber en daarmee de kans op een klapband groot. Ik hoef niet te zeggen wat er dan kan gebeuren”, stelt Huyskens, ,,als zo’n gevaarte achter je auto ineens gaat slingeren als de band uit elkaar klapt.”

Vanwege de eerste vakantie-uittocht houdt de BOVAG vrijdagmiddag langs de A2 in Zuid-Limburg bij rustplaats Knuvelkes een gratis technische controle van het vakantieverkeer. Daarbij is er vooral aandacht voor de staat van de banden, maar ook voor bijvoorbeeld de gasslangen.