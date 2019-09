Ex-commando gaat Elfstedentocht ’suppen’

Voormalig militair Sebastiaan de Ranitz supt de Elfstedentocht Ⓒ Foto Benny Jansen

LEEUWARDEN - Wat Maarten van der Weijden kan, dat lukt mij ook. Alleen dan op een stand up paddling board (SUP). Dat was de gedachte toen Sebastiaan de Ranitz twee jaar terug voor het eerst probeerde non-stop de Elfstedentocht te varen. Na twee mislukte pogingen is de voormalig elitemilitair ervan overtuigd dat dit het komend weekeinde gaat lukken.