Jeugd liever lui dan moe: smartphone verdringt sport

Was van de jeugd in 2001 nog 80 procent minimaal één keer per week op het sportveld te vinden; dat is geslonken tot iets meer dan 70 procent. Onder senioren gebeurde precies het tegenovergestelde en steeg het aantal sportievelingen dat vier keer per maand sport van 30 procent tot 40 procent.

Dat is de conclusie van het toonaangevende Mulier Instituut, dat onderzoek deed naar de sportdeelname van Nederlanders in de periode 2001-2016. Zo’n half miljoen jongeren sport niet of niet meer. „Het kan haast niet anders of de opkomst van de digitale wereld en de smartphone heeft daar mee te maken”, verklaart psycholoog en onderzoeker Remko van den Dool.