Nederlands-Belgische alliantie voor statiegeld

DEN HAAG/BRUSSEL - Verschillende maatschappelijke organisaties uit Nederland en Vlaanderen hebben de krachten gebundeld om de regeringen in beide landen ertoe te bewegen statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren. Maandag is de Statiegeldalliantie gelanceerd, waaraan 21 organisaties meedoen.