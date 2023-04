’Rusland dreigt economische kolonie van China te worden’, zegt CIA-baas

„De verliezen van mankracht en materieel, de vernedering van het Russische leger in veel opzichten, de onthulling van hun zwakheden, de schade op lange termijn door sancties en exportcontroles en de uittocht van meer dan duizend westerse bedrijven uit Rusland.” Het zijn slechts enkele zaken die volgens Burns een impact zullen hebben op de economische vooruitzichten van Rusland. Dat zei hij tijdens een lezing voor het Baker Institute for Public Policy van de Rice University in Houston.

„Als u denkt dat het, vroeg in de oorlog, Poetins bedoeling was om te proberen de NAVO te breken en te verzwakken, dan is de waarheid dat de NAVO nog nooit zo coherent is geweest. De NAVO heeft zojuist met Finland een nieuw lid toegevoegd en met Zweden komt er waarschijnlijk een tweede bij”, zei hij.

„Als je kijkt naar de realiteit dan wordt Rusland steeds afhankelijker van China, en in sommige opzichten loopt het het risico op termijn een economische kolonie van China te worden. De afhankelijk voor de export van energiebronnen en grondstoffen gaat ook in die richting”, aldus Burns.

China is altijd erg voorzichtig geweest in het verhaal rond de oorlog in Oekraïne. Zo spreken ze steeds voor de soevereiniteit van Oekraïne, maar bekritiseren ze de oorlog van Rusland ook niet. Onlangs wierpen ze zich op in de positie van vredestichter en schoven ze de schuld voor het conflict af op de Verenigde Staten dat hun eigen economische belangen voorop zou stellen en de crisis zou verergeren door sancties op te leggen tegen Rusland.

Enkele dagen geleden ontkende China nog dat ze wapens leveren aan Rusland. „Wij leveren geen wapens aan partijen in het conflict en zullen dat ook niet doen”, zei minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang vrijdag na bijna twee uur overleg met zijn Duitse ambtgenoot Annalena Baerbock in Peking op een persconferentie. „De rol van China is het bevorderen van verzoening en vredesonderhandelingen. We zullen geen olie op het vuur gooien”, aldus Gang.