Fiscus overtrad wet met verwerking (dubbele) nationaliteit

De Belastingdienst had de gegevens over een dubbele nationaliteit al begin 2014 moeten wissen. Toch stonden in mei 2018 nog zeker 1,4 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit in de systemen van de Belastingdienst geregistreerd. Dat mocht niet en de gegevens waren ook niet nodig bij het beoordelen van de aanvragen, de bestrijding van fraude en het risicosysteem, stelt de AP.

Voorzitter Aleid Wolfsen van de AP overhandigde het onderzoek aan staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen).