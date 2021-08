Oud-chef AIVD: verbazing over trage reactie Afghanistan

Buitenland

LIVE | Transportvliegtuig met 9 Nederlanders vertrokken uit Afghanistan

Een van de twee C-130 transportvliegtuigen in de regio Afghanistan heeft een technisch defect. Dat meldt het ministerie van Defensie op Twitter. Tot nu toe is nog maar één vlucht uit Afghanistan aangekomen in Nederland. Een evacuatietoestel met daarin 35 Nederlanders is woensdagavond na een vertragi...