’Niet veel animo om de zorg uit de brand te helpen’

Anders dan in maart richt de oproep zich daarom nu ook op mensen die geen achtergrond in de zorg hebben. Dat is nodig, stellen zorginstanties, want de branche komt vele handen tekort. Vooral in verpleeghuizen is de nood hoog. „We hopen heel erg op steun voor taken waar zorgpersoneel nu geen tijd meer voor heeft, maar die wel veel toevoegen aan het welzijn van mensen”, aldus zorgorganisatie ActiZ.

Horecapersoneel dat thuiszit, kan volgens de organisatie helpen als gastvrouw of gastheer in een verpleeghuis. Ook kunnen mensen zonder zorgopleiding een stoomcursus van een week volgen bij de Nationale Zorgklas. „Daarna kun je ook ondersteunen bij echte zorgtaken, zoals het aan- en uitkleden van ouderen.”

ActiZ zegt ook pragmatischer te zijn in de beoordeling van de inzetbaarheid: „Als mensen één dag per week beschikbaar zijn, is dat al heel mooi.”