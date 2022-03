Russische soldaten in shock door welvaart in Oekraïne: ’Zien voor het eerst asfaltwegen’

Premium Glossy

Zo houd je afvallen wél vol

De zomer komt eraan, dus de winterkilo’s mogen bij het grofvuil. Huisarts Tamara de Weijer is coach van de VROUW ’Lekker in je vel’-challenge die we in januari hielden, en zij kent alle smoesjes om maar niet te hoeven afvallen. Herkenbaar? Ze vertelt ook wat wél werkt!