’Brussels Marshallplan met miljarden voor wederopbouw Oekraïne’

Premium Financieel

Column: wie is hier nou links, en wie is er rechts?

In 1946, de oorlog was nog maar net voorbij, had Nederland een staatsschuld van 223% van het bbp. Dat bbp was heel laag, want veel van de productiecapaciteit was verwoest, en de schuldenlast was hoog. Teller gedeeld door noemer leverde dus een heel hoog percentage op, het hoogste sinds 1850. In de d...