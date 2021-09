Politie vermoedt misdrijf in relationele sfeer na vondst lichaam 67-jarige in Biggekerke

Biggekerke - Bij een woning in het Zeeuwse dorp Biggekerke is maandagochtend het lichaam van een 67-jarige man aangetroffen. Volgens de politie is er vermoedelijk sprake van een misdrijf, een 36-jarige verdachte is aangehouden. Slachtoffer en verdachte zijn bekenden van elkaar.