Boete voor plassen in zee in Spanje

De site SpanjeVandaag zette een aantal opmerkelijke regels die gelden langs de Costa’s op een rijtje. Wie niet oplet, kan tegen een boete tot wel 3.000 euro oplopen.

Zo is het voor de kust bij San Pedro del Pinatar serieus verboden te plassen in zee. Dat geldt niet alleen voor de ’binnenplas’ Mar Menor maar ook voor de Middellandse Zee.

Op de meeste stranden in Spanje is het niet toegestaan je haar te wassen met zeep of shampoo in de zee of onder de stranddouche.

Barbecue en een lekker open vuurtje op het strand: niet toegestaan.

Duitsertje spelen

Dat we niet mogen zwemmen bij een rode vlag weten wij als Nederlanders ook wel, maar in Spaanse badplaatsen moet je echt uit het water blijven. Boetes in Estepona, Lloret de Mar, Salou, Castelldefels en Valencia kunnen oplopen tot 3.000 euro.

’Duitsertje spelen’ op het strand mag ook niet. Dus stekkies reserveren met stoelen en handdoeken terwijl je er zelf niet bent, is uit den boze in Gandía, Benidorm, San Pedro del Pinatar en Torrox. Boete tot 300 euro. Schoonmakers hebben opdracht lege stoelen in beslag te nemen.

Verroeste parasol

Is je parasol verroest? Mag ook niet, want een gevaar voor anderen (verwondingen).

En wist je dat het op veel stranden verboden is je handdoekje binnen zes meter van de vloedlijn te leggen? Dat geldt in de regio Valencia. Reden: er moet een strook vrij zijn om te lopen.

Steeds meer stranden zijn rookvrij. L’escala in Girona en Mogan op Gran Canaria zijn offlimits voor een rokertje. Maar er zijn meer stranden waar zo’n verbod geldt.

Gezellig een draagbare luidspreker mee het strand op? Vergeet ’t maar. In Gozón, Almuñecar, Motril, Valencia en Tossa de Mar zet je maar een koptelefoon op.

Zandkastelen

Zelfs zandkastelen zijn niet overal toegestaan. In de gemeenten Villa de Arisco en Arona op het Canarische Eiland Tenerife moet je je schepje thuislaten of een boete van 600 tot 1500 euro riskeren. De gemeente zegt dat een zandkasteel ’de esthetiek van het strand beïnvloedt’

Balletje trappen op het strand? In Cádiz, Benidorm, Chipiona, Málaga en San Pedro del Pinatar is het niet toegestaan om met de bal te spelen, hetzij voetballen hetzij met rackets. Dat mag niet op het strand en niet in de zee: te gevaarlijk zijn voor andere strandgangers.

Sex on the beach

Seks op het strand, begin er beter maar niet aan, want dat avontuurtje kan je in Tossa de Mar 1500 euro kosten. Op veel andere stranden is dat ook strikt verboden.

De site roept Spanjegangers op meer bizarre of bijzondere strandregels op te sturen.