Overleden man gevonden op het dak van de Bonifatiuskerk in Leeuwarden

Francine liep bedevaart van 500 kilometer: ’Wandelen is therapie’

’t Is (bijna) weer voorbij, die mooie zomer. Maandenlang waren onze stranden het domein van de zonaanbidders, maar nu nemen de wandelaars de kustlijn weer in bezit. „Slecht weer aan zee bestaat niet”, vindt Francine Postma die boeken schreef over haar belevenissen tijdens wandelreizen in Scandinavië...