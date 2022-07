Grote bosbrand in toeristische streek van Spaanse stad Mijas

In de streek was eind juni ook al een grote natuurbrand. In Spanje woeden zoals elke zomer meerdere bosbranden. Bijvoorbeeld circa 200 kilometer ten westen van Madrid woedt een nog onbeheersbare grote brand in een uitgestrekt natuurgebied. De brand brak donderdag bij het gehucht Ladrillar uit en breidt zich nog steeds snel uit, ook over akkers, en gehuchten in de streek lopen nu gevaar, meldden plaatselijke media.