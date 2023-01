’Meerderheid Duitsers voor landelijk verbod op vuurwerk’

61 procent van de ondervraagden is volgens de enquête-uitslag voor een verbod, waarvan 41 procent „volledig” voorstander is en 20 procent zegt „liever” een verbod te zien. 33 procent is tegenstander van een verbod. In het onderzoek werd niet expliciet verwezen naar de nieuwjaarsrellen.

In Berlijn alleen al raakten 41 agenten gewond door aanvallen met vuurwerk. De politie heeft 355 zaken in gang gezet, en er lopen onderzoeken naar onder meer schending van de openbare orde en mishandeling van wetshandhavers en reddingswerkers.

De politie heeft 145 mensen in Berlijn opgepakt met de jaarwisseling. Alle verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten.

Bondskanselier Olaf Scholz zei eerder deze week al de „soms enorme aanvallen” sterk te veroordelen.