Demonstratie tegen 1,5 meter ook in Amsterdam verboden

AMSTERDAM - In navolging van Den Haag, Utrecht en Maastricht is de demonstratie van de actiegroep ‘Nee tegen 1,5 meter/Viruswaanzin’ zondag op het Amsterdamse Museumplein eveneens verboden. Dat heeft de Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland besloten. Met circa 5.000 aangekondigde demonstranten en een zeer reële spontane aanwas is het niet aannemelijk dat de organisatie de verplichte 1,5 meter afstand kan waarborgen.