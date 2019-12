Boa’s moeten lachgasverbod gaan handhaven

Ondermijning, waarbij de onderwereld bijvoorbeeld via de middenstand geld witwast, komt steeds meer op de radar van gemeente, de politie en andere instanties als de Belastingdienst. De boa’s worden ook op dit vlak gevraagd de ogen en oren van gemeente en politie te zijn. Zo moeten ze letten op opvallend lege winkels, maar ook op restaurants zonder noemenswaardige voorraad, die als dekmantel kunnen fungeren.

Dat valt te lezen in het Handhavingsprogramma 2020-2023 van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente. Daarin worden verschillende pilots aangekondigd, bijvoorbeeld op het vlak van dealen en het dragen van inbrekerswerktuigen. Aangehouden inbrekers en dealers kunnen al worden bestraft door de rechter.

„Het college van B en W is echter ook bevoegd om naast de strafrechtelijke sanctie een preventieve last onder dwangsom op te leggen (een sanctie bij een overtreding). Hiermee willen we voorkomen dat een inbreker of dealer in de toekomst wederom de fout in gaat”, laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten.

Lachgas

Onder handhaving op lachgas vallen naast controles op het gebruik – onlangs werd in de apv het gebruik in enkele gebieden verboden – ook toezicht op de opslag van cilinders en flessen. Buren van dealers lopen een risico door brandgevaar.

Er is nog een andere pilot in Utrecht in de maak, om boa’s te laten controleren op verkeersovertreders. Die wordt in samenwerking met het Rijk ontwikkeld.