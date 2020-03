Ontmantelen V1-bom bij Deventer loopt vertraging op

De ontstekers moeten eerst uit de op scherp staande V1 worden gehaald, voordat de EOD de 935 kilo springstof uit het gevaarte kan halen. Het verwijderen van de ontstekers is het gevaarlijkste onderdeel van het karwei, aldus de dienst. Het kostte zondagmorgen ruim twee uur voordat de eerste ontsteker was verwijderd. De tweede ontsteker blijkt volgens een woordvoerder van de gemeente Deventer stevig vastgeroest te zitten. De EOD probeert nu het mechanisme met een watersnijder los te krijgen. Probleem is dat de kleinste schok voldoende kan zijn om de bom te laten ontploffen.

De Duitse V1, een onbemand straalvliegtuig met springlading aan boord, is vorig jaar bij wegwerkzaamheden gevonden onderaan een talud van de snelweg A1. Uit veiligheidsoverwegingen hebben de bewoners van 427 adressen in het dorp zondag hun huis verlaten. De bijna duizend inwoners kunnen zondagavond wel weer naar huis, is de verwachting. Een woordvoerder van de EOD zei eerder zondag dat de dienst niet in het donker aan het "unieke karwei" wil werken.

Het gebeurt uiterst zelden dat een nog geheel intacte V1 wordt aangetroffen. Voor de klus in Deventer is ook internationaal grote belangstelling.

