Bild haalt uit naar Bijleveld

Het spectaculaire verhaal is voor de krant zelfs een reden om Bijleveld voor te stellen aan het Duitstalige lezerspubliek met een profiel onder kop: ’Das ist Europas leichtsinnigste Ministerin’. Hoewel in het stuk wordt erkend dat de fout is gemaakt door ambtenaren van haar ministerie wordt de ’stomme en gênante fout’ haar persoonlijk hard aangerekend.

Bild is extra verrast omdat Bijleveld ’wordt beschouwd als een expert op het gebied van cyberveiligheid’. Als voorbeeld wordt een recente lezing aangehaald waarbij de Duitse minister van Defensie aanwezig was.

De journalist van RTL Nieuws kon inbreken door een blunder van het ministerie. Een foto van het overleg tussen Bijleveld en haar Europese collega’s werd op haar Twitter-tijdlijn geplaatst. Daarbij vergat de ambtenaar het inlogadres en een deel van de toegangscode te verwijderen.

Daardoor wist techjournalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws de vergadering binnen te dringen. Op een vrijgegeven audio-opname klinkt er in de stem van Verlaan zelf ook verbazing door. „Ja sorry, ik ben een journalist uit Nederland”, zegt Verlaan lacherig als de Hoge Vertegenwoordiger Josep Borell hem vraagt of hij zich bewust is van het feit dat hij deelneemt aan een geheim overleg van de Raad voor Buitenlandse Zaken. „Sorry, ik zal dit gesprek nu verlaten.”

In heel Europa smullen media van het bizarre verhaal. Premier Mark Rutte benadrukte vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad dat de misser het belang van digitale veiligheid illustreert. Dat is de „bijvangst van haar fout,” aldus de premier. „Dat we nu weer op het belang van cyberveiligheid kunnen wijzen.