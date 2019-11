VS geeft Bibi een cadeautje

Israëlische militairen bewaken de sloop van enkele Palestijnse huizen op de Westoever. Ⓒ Foto EPA

TEL AVIV - Het is erop of eronder voor Benny Gantz. De Israëlische oppositieleider heeft vandaag tot middernacht om een regering te vormen. Lukt hem dat niet, dan zijn nieuwe verkiezingen - de derde in een jaar tijd - bijna onvermijdelijk.