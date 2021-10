Dip in orgaandonaties door corona

Maandenlang moesten in de gehele zorglinie behandelingen uitgesteld worden door de enorme druk vanwege corona. In de eerste golf ging het volgens de NTS om meer dan 30% van de donatieprocedures.

Positieve coronatest

De impact van de coronacrisis op orgaandonatie was zowel direct als indirect. Organen konden niet gebruikt worden door een positieve coronatest of nabestaanden trokken hun toestemming voor donatie terug omdat het lang duurde voordat corona-uitslagen bekend waren. In andere gevallen lagen donoren op de ic niet goed geïsoleerd en konden organen soms niet gebruikt worden door gebrek aan capaciteit.

Maar ook in andere jaren gaan procedures niet altijd door. Soms is de conditie van de donororganen niet goed genoeg, ontbreekt toestemming voor donatie van bepaalde organen of is er sprake van een snelle verslechtering van de overledene aan de beademing.

Levensreddende orgaantransplantaties

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) heeft de cijfers op een rij gezet in het kader van de Europese Donordag, waarmee jaarlijks aandacht wordt gevraagd voor het belang van orgaan- en weefseldonatie.

„In Nederland hebben medisch professionals en alle andere betrokkenen bij een donatie- of transplantatieprocedure alles op alles gezet om de levensreddende orgaantransplantaties doorgang te laten vinden”, stelt Bernadette Haase, directeur van de NTS.

„Ondanks de enorme werkdruk in de zorgsector, met name op de ic, is het hun toch gelukt om transplantaties grotendeels door te laten gaan. Donaties en transplantaties moeten altijd doorgaan, want jaarlijks sterven er mensen die op de wachtlijst voor een orgaan staan”, aldus Haase.

Wachtlijst

Inmiddels zitten we qua aantal donatieprocedures weer op het niveau van voor de coronacrisis (2019). Het aantal transplantaties in Nederland met organen van postmortale donoren is tussen januari en augustus 2021 met 10% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

De crisis heeft geen grote impact gehad op de totale lengte van wachtlijsten. Ondanks het lage aantal orgaantransplantaties in de coronatijd zijn er gedurende de piek van half maart tot en met half mei 2020 ook minder nieuwe patiënten op de wachtlijst geplaatst.

De verminderde instroom was het meest zichtbaar voor de nieren, ook omdat het levende donorprogramma tijdelijk was gestopt. Sinds juni vorig jaar is de instroom van nieuwe patiënten die een orgaan nodig hebben weer normaal, met tussen de 100 en 150 patiënten per maand.