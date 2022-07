Oekraïense minister van Defensie: ’Kom wapens testen op Russen’

„Oekraïne is nu in essentie een testgebied”, zei Reznikov die de Amerikaanse denktank via een videoverbinding toesprak. „Allerlei wapens worden momenteel getest op de Russische strijdkrachten onder levensechte omstandigheden.” Dat levert een schat aan informatie op, aldus de minister, die Oekraïne graag deelt met zijn partners.

Daarop volgde het aanbod van Reznikov: „We hebben interesse in het testen van moderne wapensystemen in het gevecht met de vijand en nodigen wapenproducenten uit om hun producten hier te komen testen. Het is een uitgelezen kans om hun materieel te testen. Geef ons het gereedschap, en dan zullen we de klus afmaken en u krijgt nieuwe informatie.”

Haast

De Oekraïense minister van Defensie maande wel tot haast: „We hebben [de wapens] snel nodig, want overal waar we de vijand tegenhouden, graaft hij zich in.” Reznikov wees op het effect van MLRS-raketlanceerders zoals de HIMARS-systemen die door de VS zijn geleverd: „We gebruiken de HIMARS zoals een chirurg zijn scalpel hanteert.”

Oekraïense militairen gebruiken de Amerikaanse HIMARS raketlanceerders „zoals een chirurg zijn scalpel hanteert.” Ⓒ REUTERS

Meer van dergelijke lange-afstandswapens zouden volgens de minister enorm helpen: „Deze systemen zouden ons de mogelijkheid geven om hun logistiek compleet te vernietigen en de Russische troepen te isoleren van hun toevoerlijnen.”

Reznikov blijft hoe dan ook optimistisch over de Oekraïense kansen op het slagveld: „Voor mij betekent het woord ’onmogelijk’ namelijk ’mogelijk in de toekomst’.”