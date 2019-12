’Net Urker viskotter bleef hangen achter wrak’

Over het gebied waar de UK 165 zonk zegt Spoelstra tegen de krant: ,,Het is een zeer verraderlijk gebied. De mast of ander deel van een wrak ligt onder het zeezand verborgen, maar door de werking van het getij steekt zo’n wrak op een kwade dag plots boven de zeebodem uit en dan kan het noodlot toeslaan als een visnet er achter blijft haken.”

Een woordvoerder van de landelijke KNRM kan die bevindingen nog niet definitief onderschrijven. ,,Die vermoedens zijn ook donderdag al geuit”, legt hij wel uit. ,,Meerdere beelden wijzen in die richting.”

De Kustwacht verwijst door naar de politie, die nog onderzoek doet. De politie laat weten dat momenteel het onderzoek nog loopt, en er nog geen uitsluitsel gegeven kan worden.