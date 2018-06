Vrachtwagen rijdt in op file A7, een dode

Ⓒ Inter Visual Studio / Jason Doorson

MIDDENMEER - UDPATE 16:11 - Op de A7 bij Middenmeer is een legertruck ingereden op een file. Daardoor is een persoon overleden, een ander is overgebracht naar het ziekenhuis. De A7 tussen de Afsluitdijk en Amsterdam is tot zeker 20.00 uur afgesloten vanaf Middenmeer, meldt de politie in Noord-Holland. De truck reed tegen een auto met aanhanger aan.