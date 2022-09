Zorgen na uitstel nieuwe vermogenstaks: ’Ziet er niet al te best uit’

Van Rij maakte maandag bekend dat de invoer van de nieuwe box 3-belasting – waarbij er een eerlijkere taks moet komen op het rendement dat mensen daadwerkelijk behalen over hun vermogen – met een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2026. En of die datum haalbaar is, is ook nog maar de vraag. Onderzoeksbureau Capgemini, dat op verzoek van Financiën de haalbaarheid van de invoering onderzocht, concludeert namelijk ook: „De implementatie per 2026 staat onder druk.” Tot het nieuwe systeem is ingevoerd, is er een noodwet opgetuigd om wel vermogenstaks te kunnen innen.

„Ik wil niet somber zijn, maar het ziet er niet al te best uit”, constateert SGP-Kamerlid Stoffer. D66’er De Jong vraagt de staatssecretaris of hij ’kan uitleggen waarom het bijna een decennium moet duren voordat deze belastingwijziging gerealiseerd kan worden’. En: „Hoe kunnen we erop vertrouwen dat het in 2026 wel gaat gebeuren?”

Ict

Van Rij wijst erop dat er flink wat dingen zijn veranderd sinds het moment dat het kabinet dacht dat de nieuwe vermogenstaks per 2025 ingevoerd kon worden. Zo heeft het wetgevingsproces vertraging opgelopen. „Dat is het gevolg van het demissionair zijn van het kabinet.” De staatssecretaris ziet ook in dat de Kamer al veel langer vraagt om een vermogensbelasting op reëel rendement: „Ik zeg er ook bij dat 2016-2021 op dit punt een verloren periode is geweest.” Daarnaast heeft de fiscus vertraging opgelopen bij het moderniseren van de ict-systemen bij de Belastingdienst. En die nieuwe systemen zijn wel nodig om de vermogenstaks te kunnen hervormen.

De hervorming is nodig nadat de Hoge Raad eind vorig jaar een streep haalde door de vorige vermogenstaks. Mensen die zich bij die rechtszaak hadden aangesloten krijgen compensatie voor te veel betaalde belasting, maar afgelopen week lekte uit dat het kabinet niet van plan is om andere spaarders ook geld terug te geven. SGP’er Stoffer zet daar ’een paar stevige vraagtekens bij’.

En Kamerlid Omtzigt vreest dat die beslissing leidt tot ’een overbelaste afdeling bezwaar’, omdat mensen in de toekomst voor de zekerheid bezwaar indienen om wel in aanmerking te komen voor eventuele compensatie. Maar Van Rij wil nog niet op vragen over de compensatie van spaartaks ingaan, omdat het onderdeel van de Prinsjesdag-plannen is.