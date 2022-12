Tieners bezitten steeds vaker wapens, politie maakt zich zorgen

Dat blijkt uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij de Nationale Politie. Die verstrekte niet eerder een uitvoerig overzicht van het wapenbezit onder jongeren. „De cijfers baren ons absoluut zorgen, maar tegelijkertijd zijn we niet verrast. Politiemensen op straat ervaren dat het dragen van wapens normaliseert”, zegt politiechef en landelijk portefeuillehouder Jeugd, Martin Sitalsing.

De politieregio’s Midden-Nederland, Oost-Nederland en Den Haag spannen de kroon wat betreft de stijging. In Oost-Nederland werden in vier jaar tijd 545 jongeren opgepakt met wapens. Kanttekening is dat het de grootste politieregio is. Het aantal in beslag genomen steekwapens vertienvoudigde in vier jaar tijd, het aantal vuurwapens vervijfvoudigde.