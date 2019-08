E-speeltjes vliegen de deur uit maar zijn verboden

Hector Nieman (r.) en zijn vader Peter strijden voor legalisatie van de mono-wheel, en de hond laat zich niet onbetuigd. Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - In Berlijn of Parijs mag je op een elektrische step gewoon over de Kurfürstendamm of Champs Élysées rijden. Niet in ons land, want hier wordt het apparaat in beslag genomen en krijg je ook nog een forse boete. Ook veel andere ’fun’ vervoermiddelen zijn in Nederland niet toegestaan, maar worden toch gewoon gebruikt.