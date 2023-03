Premium Het beste van De Telegraaf

OORLOG IN OEKRAÏNE Inkijk in Poetins privéleven: stulpje van 112 miljoen voor zijn minnares en twee geheime treinstations

Door Gilles Liesenborghs

Poetin (70) en zijn vermoedelijke vriendin Alina Kabaeva (39) in 2004. Ⓒ ANP / Associated Press

Over het privéleven van Vladimir Poetin is weinig bekend. De Russische onderzoekswebsite Proekt - The Project in het Engels - heeft een poging gedaan om daar verandering in te brengen. Met succes, de onafhankelijke nieuwswebsite bracht enkele opvallende zaken naar buiten op basis van anonieme getuigen en eigen onderzoek. Volgens hun bevindingen woont de president samen met zijn voormalige minnares Alina Kabaeva, een 39-jarige ex-olympisch kampioen, op zijn landgoed bij het Valdai-meer.