52.968 coronabesmettingen in september, grootste toename in maand

DEN HAAG

Het is verreweg de grootste toename in een maand sinds het begin van de uitbraak. In april, op het hoogtepunt van de eerste golf, werd het virus bij ruim 26.000 mensen vastgesteld. In augustus, bij het begin van de huidige golf, kwamen er meer dan 16.000 gevallen bij. Het is wel zo dat in de eerste periode van de uitbraak veel minder mensen werden getest. Het werkelijke aantal besmettingen zal veel hoger zijn geweest dan het aantal meldingen toen.

Eerste besmetting

De eerste besmetting in Nederland werd op 27 februari vastgesteld. Een man uit het Brabantse Loon op Zand bleek het coronavirus te hebben opgelopen tijdens een reis voor zijn werk naar Italië. Hij was opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in het naburige Tilburg. Een dag later bleek een vrouw uit Diemen besmet te zijn geraakt.

Sinds 13 maart worden alle besmettingen landelijk bijgehouden. Op die dag telde Nederland 804 positieve gevallen. In 180 gemeenten was het virus vastgesteld, 175 gemeenten waren nog coronavrij. Iets meer dan twee weken later, op 1 april, was het aantal besmettingen al opgelopen naar 13.614 en waren alleen de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog nog coronavrij. Nog een maand later, op 1 mei, telde Nederland bijna 40.000 coronapatiënten.

In mei begon de stilte na de storm. In die maand werden bijna 6700 mensen positief getest, in juni ongeveer 3800 mensen en in juli circa 4400 mensen. Eind juli liep het aantal besmettingen weer op. In de eerste helft van augustus volgde een dipje, maar sinds eind augustus neemt het aantal coronagevallen snel toe. Het aantal positieve tests breekt record na record.

Tilburg had in de begindagen de meeste besmettingen. Op 13 maart waren 67 inwoners van de Brabantse stad positief getest. Daarachter volgden Breda (53), Utrecht (26), Meierijstad en Uden (elk 25) en Sittard-Geleen (23). Amsterdam en Rotterdam stonden toen beiden op twintig besmettingen.

Op 1 april was Amsterdam de koploper met 674 gevallen, gevolgd door Rotterdam (458) en Tilburg (352). Daarna nam Rotterdam de 'koppositie' over, met iets meer besmettingen dan Amsterdam. Het verschil met de rest van het land werd steeds groter.

Sinds augustus heeft Amsterdam weer de meeste besmettingen. De teller stond op 1 september op in totaal 6117 positief geteste inwoners. Een maand later is dat meer dan verdubbeld. Tot donderdag zijn 13.365 Amsterdammers positief getest. Het totaalaantal positief geteste Rotterdammers steeg in september van 5732 naar 10.105. Schiermonnikoog is nog de enige coronavrije gemeente van het land.