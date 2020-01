Wordt dít het alternatief voor afzeggen komst mariniers?

Ook wordt de optie van een verzamelhaven weer van stal gehaald. In Vlissingen moet sowieso een haven komen in het kader van host nation support, de NAVO-afspraak om havens open te stellen voor het aan land brengen van manschappen en militair materieel. Daar zouden ook de douane en de marechaussee een plek kunnen krijgen. De diensten zijn zich aan het versterken met het oog op Brexit.

Zo’n ’multifunctionele haven’ is al eerder geopperd door de militaire bonden en door generaal-majoor Frank van Sprang, plaatsvervangend commandant zeestrijdkrachten. De bonden wijzen ook op de extra marinemensen die naar Vlissingen komen om de bouw van het nieuwe bevoorradingsschip (combat support ship) bij de scheepswerf van Damen te begeleiden.

Al eerder heeft het kabinet bij Damen gepolst of het bedrijf behalve het bevoorradingsschip ook de vier nieuwe M-fregatten voor de Nederlandse en Belgische marine kan onderbrengen op de werf in Vlissingen. Tot nu toe laat Damen de scheepsrompen bouwen op z’n werf in Roemenië. Het werk verplaatsen naar Nederland zou voor de scheepsbouwer inmiddels niet veel duurder meer zijn. Mocht Damen ook de bouw van vier onderzeeboten binnenhalen, dan kan het kabinet Vlissingen de komende jaren tamelijk wat werkgelegenheid voorspiegelen. Damen houdt zich op dit vlak nu stil.

Intussen groeit in Den Haag ook irritatie tussen de coalitiepartijen over het dossier. Vrijdag 18 januari hadden staatssecretaris Visser en minister Bijleveld het besluit van Vlissingen af te zien, kenbaar willen maken in de ministerraad. De avond ervoor deelden ze het voornemen mee aan de defensiewoordvoerders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Bijleveld zou die avond haar ’meest betrokken’ partijgenoten in het kabinet hebben ingelicht, onder wie minister Hoekstra (Financiën). Maar CDA-vice-premier De Jonge werd de volgende dag in de Trêveszaal overvallen door het besluit. Visser werd terug naar Zeeland gestuurd, maar niet alle betrokkenen geloven dat De Jonge echt door het besluit werd overvallen. „Het is duidelijk dat er een verkiezingsjaar aankomt”, zegt een CU’er. Een Kamerlid van een andere partij: „Ik heb zelden zo’n smerig spel gezien.”