Chaos in Tweede Kamer: ’Spoedwetten kunnen best wat langer wachten’

Een vergadering waarin de Tweede Kamer praat over de planning, verliep chaotisch. De ChristenUnie was te laat, waarna commissievoorzitter Attje Kuiken vaststelde dat er een meerderheid was om één van de wetten controversieel te verklaren.

Dat zou beteken dat de Kamer de wet pas behandelt als er een nieuw kabinet is. Maar behalve dat het kabinet op het onderwerp corona wél missionair is, bleek Kuiken verkeerd te hebben geteld. Het wetsvoorstel, voor uitbreiding van het coronatoegangsbewijs op de werkvloer, wordt uiteindelijk samen met de twee andere voorstellen behandeld.

Tien jaar om een wet te behandelen

Dat gebeurt op z’n vroegst volgende week, tenzij de Kamer dan bepaalt dat er nog meer tijd nodig is. Sowieso zijn vooral de oppositiepartijen zeer ongelukkig met de flits - voor parlementaire begrippen - waarin ze drie wetten moeten behandelen. „Vroeger deden we er wel eens tien jaar over om een wet te behandelen”, stelde PVV-Kamerlid Fleur Agema vast.

„De politiek krijgt vaak het verwijt dat ze te traag handelt in deze pandemie”, stelde Jan Paternotte (D66) daar tegenover. „Ik vind dat we dan niet een maand moeten doen over deze wetsvoorstellen.”

Ex-CDA’er Pieter Omtzigt was boos dat zijn stem als afsplitser in de planningsvergadering niet meetelt. Een ’schoffering’ van zijn kiezers, vond hij.

3 december

Theoretisch kunnen de wetten echter nog op tijd zijn voor 3 december, het moment dat het kabinet zou bepalen of de halve lockdown van nu voldoende is om de besmettingen voldoende omlaag te krijgen.

De meer gerichte maatregelen, zoals uitbreiding van de coronapas en 2G, zouden een vervanging moeten zijn.

Maandag lieten premier Rutte en zorgminister De Jonge al doorschemeren dat er eerder een schepje bovenop de huidige maatregelen gaat dan dat die worden versoepeld. Woensdag kijkt het kabinet opnieuw of een kentering in zicht is en bepaalt dan waarschijnlijk of er eerder dan 3 december een persconferentie moet komen om scherpere ’lockdownachtige’ maatregelen aan te kondigen.