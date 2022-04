Nederlandse bierbrouwer (45) doodgeschoten in Colombia

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van de Nederlander. „We verlenen zijn familie bijstand”, voegt een woordvoerder toe. Bronnen bevestigen dat de geliquideerde man Robert Lukkassen heet, die een bierbedrijf begon in het land. De Noord-Hollander werd doodgeschoten gevonden in het dorp Piedras de Moler, in het westen van het land. Twee gewapende mannen zouden hem hebben opgewacht op een motor, en hem onder andere in zijn hoofd hebben geschoten toen hij bij zijn onderneming aankwam.

Lukkassen overleed meteen na de liquidatie, en werd korte tijd later gevonden door buurtgenoten die meteen de politie waarschuwden. Er zou nog steeds jacht worden gemaakt op de schutters.