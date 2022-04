Nederlandse bierbrouwer (46) doodgeschoten in Colombia: ’Robert had hart op de juiste plaats’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde maandagochtend het overlijden van de Nederlander. „We verlenen zijn familie bijstand”, voegde een woordvoerder toe. Bronnen bevestigen dat de geliquideerde man Robert Lukkassen is. Lukkasen zou vijf jaar geleden naar het Zuid-Amerikaanse land zijn verhuisd om daar een eigen bierbrouwerij op te zetten. Hij had fors geïnvesteerd in vestigingen in Quimbaya, Montenegro, Alcalá en Cartago.

Motief onbekend

Het motief voor de moord, in de plaats Piedras de Moler, is nog onbekend en wordt onderzocht door de politie, maar Colombiaanse media houden er rekening mee dat Lukkassen slachtoffer is geworden van afpersers die hij niet wilde betalen.

In het dorp, dat de gemeenten Alcalá en Cartago met elkaar verbindt, werd hij opgewacht door twee mannen op een motor die op zijn komst bij een van zijn bedrijven wachtten. Zodra ze hem zagen werd het vuur geopend, zo melden lokale media.. Met drie gerichte schoten, onder andere in zijn hoofd, had de Nederlander geen schijn van kans.

Buurtbewoners die de drie schoten hoorden waarschuwden meteen de politie, die ter plaatse kwam en meteen onderzoek instelde. Op foto’s is te zien dat het plaats delict met geel zwarte linten is afgezet.

Klopjacht

Agenten zouden meteen een klopjacht hebben ingezet, maar nog geen spoor van de daders hebben gevonden. De schutter en zijn handlanger zouden in de richting van Cartago zijn gevlucht.

Buurtbewoners die de Nederlander kennen omschrijven hem als een ’vriendelijke man met het hart op de juiste plaats’, die op zoek was naar manieren om zijn bedrijven - die zich met het brouwen van lokaal bier bezighielden - uit te breiden. Lukkassen zou al zijn spaargeld in zijn nieuwe ondernemingen hebben gestoken, en meerdere mensen in de regio aan werk hebben geholpen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de lokale autoriteiten en bekijkt wanneer het lichaam van de veertiger naar Nederland kan worden overgebracht, zodat zijn familie afscheid van hem kan nemen.

