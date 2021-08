Zeker 65 doden door bosbranden Algerije

ALGIERS - Bosbranden in het Noord-Afrikaanse Algerije hebben tientallen mensen het leven gekost. Volgens de jongste cijfers gaat het om zeker 65 doden, van wie 28 soldaten die waren ingezet bij het bestrijden van de vuurzeeën. Nog eens twaalf militairen raakten zwaargewond en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, melden Algerijnse media.