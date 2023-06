Kamer wil opheldering van verkenners over gesprekken Omtzigt

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas wil van de voormalige verkenners weten hoe vaak er tijdens het begin van de formatie over oud-CDA’er Omtzigt is gepraat en waarom dat niet eerder is gemeld aan de Kamer. Bergkamp gaat een rij vragen sturen aan de oud-verkenners: eerst Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66), daarna kortstondig Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66).

De vragen volgen op een uitzending van Nieuwsuur, dat verslag doet van een gesprek dat Jorritsma en Ollongren kort na hun aanstelling met Arib voerden. Daarin zou vooral Jorritsma het al uitgebreid over de positie van Omtzigt hebben gehad. Een week later barstte de bom toen Ollongren werd gefotografeerd met de notitie ’Positie Omtzigt, functie elders’.

Naast de vragen voelt de Kamer er ook wel wat voor om een hoorzitting te organiseren, waarin Jorritsma, Ollongren, Van Ark, Koolmees en Arib verdere vragen over de formatie kunnen beantwoorden. „Als de Kamer dat wil, ben ik daartoe bereid”, laat Arib aan De Telegraaf weten.

Van der Plas wil daarnaast ook nog een debat voeren over de kwestie-Omtzigt. In eerste instantie wilde ze dat met premier Mark Rutte doen, maar dat wordt nu met de huidige Kamervoorzitter Bergkamp. De Kamer zelf wijst immers sinds 2012 de verkenners aan, daarvoor was dat aan het staatshoofd. Ook het debatverzoek zelf kreeg, na enige verwarring, een meerderheid. Dat debat moet dan ook breder over de formatie gaan, die onlangs ook is geëvalueerd.