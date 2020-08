Brandweer worstelt met grote natuurbrand Californië

De brand wordt de Apple Fire genoemd en brak vrijdag uit in de buurt van San Bernardino. Sindsdien is al zo’n 8000 hectare land verwoest. De brand gaat gepaard met enorm veel rook. De autoriteiten hebben zo’n 1360 brandweerlieden, blusvliegtuigen en helikopters ingezet om het vuur onder controle te krijgen, maar de bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt door het hete en droge weer en het ruwe terrein.

Het gaat volgens de krant Los Angeles Times om de eerste grote natuurbrand van dit jaar in de zuidelijke staat. Evacués worden opgevangen in hotelkamers en een school in de plaats Beaumont. Daar hebben de vrijwilligers speciale training gekregen vanwege de coronapandemie en moet iedereen aan social distancing doen. Het is nog onduidelijk wanneer de geëvacueerde inwoners kunnen terugkeren naar hun huis.

De brand heeft voor zover bekend nog geen slachtoffers gemaakt.