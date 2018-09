'Bekladder monument Nicky naar kliniek'

Dat eiste officier van justitie Robert van den Bold vrijdag bij de rechtbank in Maastricht. De 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem werd in 1998 op de Brunssummerheide vermoord tijdens een jeugdkamp. Een dader is nooit gevonden.

Volgens de aanklager is A. ontoerekeningsvatbaar en moet hij daarom ontslagen worden van rechtsvervolging. A. bekladde het monument afgelopen zomer twee keer met verf en een keer met purschuim. Ook liet hij een briefje achter. A., in 2009 veroordeeld voor het vernielen van het monument, wilde met zijn actie aandacht vragen voor zijn psychische problemen.