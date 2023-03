Politiechef Haarlemmermeer vrijgesproken van verkrachten ondergeschikte

Tegen Paulo de C. was een gevangenisstraf van drie jaar geëist. Het vermeende slachtoffer beweerde dat hij haar in augustus 2019 in Hoofddorp dwong hem te pijpen, waarna hij haar tegen haar wil zou hebben gevingerd.

De C. heeft dit altijd ontkent. Volgens hem had de vrouw het op hem had gemunt, omdat hij een einde wilde maken aan haar buitenechtelijke relatie met een lagere leidinggevende van de politie Haarlemmermeer. Dat beeld werd eerder al bevestigd door de rechtbank in Utrecht, die oordeelde dat het ontslag van De C. door deze hele affaire onterecht was. De C. kreeg van de politie Noord-Holland de kans om terug te keren, maar bedankte uiteindelijk voor de eer.

De rechtbank oordeelt nu dat de verklaringen van de vrouw niet deugen. Ze zijn ongeschikt als bewijs omdat ze op cruciale punten onvolledig en wisselend zijn.

Bedrijventerrein

De vrouw deed pas na ruim een jaar aangifte van de veronderstelde verkrachting. Die zou hebben plaatsgevonden toen ze met haar baas naar het station van Hoofddorp reed om hem af te zetten na zijn dienst. De rit eindigde op een ’s avonds verlaten bedrijventerrein vlakbij. Volgens haar zei de man dat hij verliefd op haar was en dwong hij haar hem oraal te bevredigen, waarna hij haar vingerde.

De toenmalige chef had bij de politie een onberispelijke staat van dienst van 32 jaar. Hij hield vol dat het andersom was: de vrouw was geobsedeerd door hem en wilde seks. In de ontslagzaak kwam de rechtbank in 2021 tot de conclusie dat De C. als beginnend leidinggevende beter begeleid had moeten worden toen hij besloot de vrouw in zijn team op te nemen. De hoofdagente verdiende volgens de rechtbank een bijsluiter, maar die kreeg De C. niet. Ze stond bij de politie bekend als ’enorm taalvaardig, overtuigend en manipulatief’. Ook meldde ze zich vaak ziek, vertoonde sociaal onaangepast gedrag en had ze, hoewel ze getrouwd was, meer dan eens seksuele relaties met collega’s.

Weggepest

De vrouw werd in 2019 weggepest bij de politie in Den Haag, omdat ze collega’s erbij lapte die in een appgroep zaten met de naam ’De Marokkanenverdelgers’. De C., zelf van Portugees-Angolese komaf, maakte zich bij de politie altijd sterk voor inclusiviteit.

De rechtbank wijst er nu op dat de vrouw pas in latere verklaringen over de feitelijke verkrachting begon, het binnendringen met vingers. Toch niet bepaald een onbelangrijk detail dat je eerst vergeet, meent de rechtbank. ,,Zij heeft dus op cruciale punten niet consistent en volledig verklaard.’’ Dat geldt ook voor een gesprek met een vertrouwenspersoon van de politie, daarin zegt de toenmalige hoofdagente niets over vingeren en tongzoenen.

Zelfs als de verklaring van de vrouw betrouwbaar was, zou het zogenoemde steunbewijs niet voldoende zijn, oordeelt de rechtbank. Dat de vrouw die avond met betraande, roodomrande ogen terugkwam, zoals een getuige heeft verklaard, kan volgens de rechtbank net zo goed het verhaal van de politiechef onderbouwen. Namelijk dat hij haar afwees en duidelijk maakte dat hij werk zou maken van haar toespelingen.