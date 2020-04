Live: Belgische politie schrijft 36.000 keer proces-verbaal uit

Bekijk hier het liveblog van zaterdag 18 april.

De Belgische politie heeft in een maand tijd zeker 36.114 keer een proces-verbaal opgemaakt vanwege het overtreden van coronamaatregelen. Het werkelijke aantal overtredingen ligt waarschijnlijk een stuk hoger, maar niet van elke overtreding is een proces-verbaal opgemaakt. Gevallen waar een gemeentelijke boete, een zogeheten GAS-boete, is uitgeschreven worden niet meegerekend. In Brussel is meer dan twee derde van de overtredingen afgedaan met een dergelijke boete. De coronaboetes bij onze zuiderburen bedragen 250 tot 500 euro en kunnen bij meerdere overtredingen oplopen tot in de duizenden euro’s of zelfs een gevangenisstraf.

Bijna de helft van de overtreders is tussen de 18 en 29 jaar oud. Bij de meeste overtredingen ging het om samenscholingen of niet-essentiële reizen, wat in België ook verboden is.

België zit sinds 18 maart ’op slot’ Bijna alle winkels zijn gesloten en de meeste mensen moeten thuiswerken indien mogelijk. Komende week neemt de regering een beslissing over het verlengen of versoepelen van de lockdown.

De Vlaamse premier Jan Jambon overlegt maandag met Mark Rutte over de stand van zaken in de coronacrisis. De wederzijdse aanpak daarvan zal onderwerp van gesprek zijn, maar bijvoorbeeld ook de situatie in de grensstreek. Een maand geleden gingen grensovergangen dicht voor niet-essentieel verkeer.

Het thuisconcert One World: Together At Home heeft inmiddels miljoenen dollars opgebracht.

Speciale corona-editie van 3FM Serious Request heeft 307.392 euro opgebracht voor het Rode Kruis

